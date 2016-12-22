أعلن رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي جريتساك اليوم الخميس عن تزايد عدد حالات الفساد في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن جريتساك قوله : “حسب إحصاءات جهاز الأمن الأوكراني إن عدد جرائم الفساد ، للأسف ، آخذ في الازدياد قائلا:- إنه وفقا لمعلوماتنا ، هناك اشتباه في 545 موظفا في ارتكاب مثل هذه الجرائم، فإنه على مدى أحد عشر شهرا من 2016- ارتفع العدد إلى 632 مسؤولا .. وهو يبين، أولا وقبل كل شيء، زيادة كثافة عملنا، ولكن للبلد، هذا الاتجاه مخيب للآمال “.

وأنتهى يوم 30 أكتوبر الماضي، موعد تقديم البيانات المالية للمسؤولين في الدولة من أعلى المراتب .. وسيضطر المسئولون الآخرون لملء الاستمارة الإلكترونية بدءا من1 يناير 2017.