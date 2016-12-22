 Moheet on google
الجمعة 23 ديسمبر 2016 03:00 صباحاً
روابط سريعة
جهاز الأمن الأوكراني : زيادة عدد قضايا الفساد في البلاد
الشرطة الاوكرانية

جهاز الأمن الأوكراني : زيادة عدد قضايا الفساد في البلاد

الخميس، 22 ديسمبر 2016 10:08 ص

أعلن رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي جريتساك اليوم الخميس عن تزايد عدد حالات الفساد في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن جريتساك قوله : “حسب إحصاءات جهاز الأمن الأوكراني إن عدد جرائم الفساد ، للأسف ، آخذ في الازدياد قائلا:- إنه وفقا لمعلوماتنا ، هناك اشتباه في 545 موظفا في ارتكاب مثل هذه الجرائم، فإنه على مدى أحد عشر شهرا من 2016- ارتفع العدد إلى 632 مسؤولا .. وهو يبين، أولا وقبل كل شيء، زيادة كثافة عملنا، ولكن للبلد، هذا الاتجاه مخيب للآمال “.

وأنتهى يوم 30 أكتوبر الماضي، موعد تقديم البيانات المالية للمسؤولين في الدولة من أعلى المراتب .. وسيضطر المسئولون الآخرون لملء الاستمارة الإلكترونية بدءا من1 يناير 2017.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3