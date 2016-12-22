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المطافىء اليابانية تسيطر على نيران امتدت لمئات المباني
حرائق في اسرائيل ـ حريق‎

المطافىء اليابانية تسيطر على نيران امتدت لمئات المباني

الخميس، 22 ديسمبر 2016 10:06 ص

تمكنت إدارة المطافئ اليابانية، من السيطرة على نيران امتدت إلى قرابة 140 مبنى في مدينة يابانية صغيرة على ساحل بحر اليابان.
واضطرت السلطات اليابانية إلى استدعاء فرق إضافية من رجال الإطفاء لإخماد الحريق، حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم / الخميس/.
وذكرت إدارة الإطفاء، أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة جراء الحريق، وهما امرأة استنشقت الدخان وأخرى سقطت أرضا.. مشيرة إلى أن المتجر الذي بدأ منه الحريق يقع في مركز تسوق، داخل منطقة تكتظ بالبيوت الخشبية القديمة.
وأمرت السلطات بإخلاء نحو 360 أسرة، في مدينة تقع إتويجاوا في مقاطعة نيجاتا، في غضون ذلك، تجري السلطات تحقيقا لمعرفة سبب الحريق الذي خلف هلعا وسط السكان قبل التمكن من السيطرة عليه.

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