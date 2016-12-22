أعلن جان مارك ايرولت وزير خارجية فرنسا اليوم أن بلاده سوف تستضيف مؤتمرا للسلام فى الشرق الأوسط فى منتصف شهر يناير المقبل.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الإنجليزية أن ايرولت أوضح ، فى تصريحات للصحفيين ، أنه سوف يدعو قادة اسرائيل وفلسطين الى الإجتماع على انفراد فى ختام فعاليات هذا المؤتمر.

وأضاف ” إن فرنسا مصممة على عقد مؤتمر فى باريس حول الشرق الأوسط بغرض تأكيد ضرورة تطبيق حل الدولتين”.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل قد دأب على رفض اقتراح عقد مؤتمرات بشأن القضية الفلسطينية.