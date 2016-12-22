أحبطت قوات الأمن العراقية محاولة لتهريب مخطوطة أثرية تعود لعصر النبي سليمان ، وضبطت ثلاثة أشخاص بالتنسيق مع مديرية مخابرات بابل، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى القضاء.

وقال قائد شرطة محافظة بابل اللواء علي حسن الزغيبي ، في تصريح صحفي اليوم الخميس ، إنه تم ضبط الثلاثة متهمين بتهريب المخطوطة الأثرية بناء على معلومات عن عزم المتهمين تهريب المخطوطة خارج العراق.

وأضاف ” تم تشكيل فريق عمل من قبل قسم مكافحة الجريمة للقبض على المتهمين بالتنسيق مع مديرية الأمن الوطني وقسم مكافحة الجريمة الاقصادية في بابل جنوبي العراق لضبط المهربين”.

وأشار إلى أنه تم استدراج المتهمين إلى مركز مدينة الحلة مركز محافظة بابل بهدف اتمام بيع المخطوطة بمبلغ ٤٥ مليون دولار الذي حدده أحد المتهمين ، وتم تطويق المدينة بعناصر ومفارز أمنية خشية هروب المتهمين ، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين الثلاثة وضبط المخطوطة بحوزتهم وهي عبارة عن “جلد غزال مستطيلة الشكل مكتوب عليها كتابات بلغة قديمة غير معروفة”.

ولفت مدير مكافحة الجريمة العقيد ادهم الصالحي إلى أن أحد المتهمين كان جنديا في الجيش السابق إبان الغزو العراقي للكويت ، وخلال ذلك تم سرقة المخطوطة من متحف “الكويت الوطني”.

وقال ” إن لغة المخطوطة لم يتم التعرف عليها لانها تعود لأزمنه قديمة جداً ، وتم إرسالها الى الجهات الأثرية المختصة للتعرف عليها ومعرفة عمرها”.