فيديو.. الأهلي يُصهر الألومنيوم بسداسية في ليلة هاتريك "متعب" وعودة "الغزال"الخميس، 22 ديسمبر 2016 09:55 ص
بسداسية نظيفة قام النادي الأهلي بصهر نظيره الألومنيوم في اللقاء الذي جمع بينهما بدور الـ 32 بكأس مصر باستاد السلام .
عمرو جمال افتتح الأهداف الحمراء في الشوط الأول ثم أضاف مؤمن زكريا الثاني، قبل أن يعود جمال لتسجيل الهدف الثالث، وبعد نزول عماد متعب نجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية ليرفع رصيد فريقه إلى 6 أهداف.
دخل الأهلي المباراة بتشكيلة أشبه بالاحتياطي وهاجم منذ بداية اللقاء في ظل الإنكماش الألومنيوم من بداية المباراة ورهبة فريقة من الشياطين الحمر وحصل المارد الأحمر على ركنيتين في البداية لكنه لم يستفد وينجح في استغلالها لصناعة خطورة على الفريق الضيف لتمر الدقائق الأولي بالتعادل السلبي بلا فرص حقيقية.
ونجح اللاعب عمرو جمال في كسر صيامه التهديفي في الدقيقة 14 بعد كرة وصلته في منطقة الجزاء على الجهة اليمنى ليسدد من زاوية صعبة ليفشل الحارس في التعامل مع الكرة وتعانق شباكه معلنة عن تقدم الأحمر.
وسجل مؤمن زكريا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 23 بعد انطلاقة من الجهة اليسرى وتسديد كرة أرضية قوية فشل حارس الألومنيوم في التعامل معها أيضاً لتسكن شباكه.
وأضاف الغزال الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 52 ليلعب عرضية بيمناه على رأس اللاعب عمرو جمال الذي حول الكرة بشكل رائع إلى شباك الألومنيوم مباشرة ليعلن عن هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريقه.
حمدي زكي لاعب انطلق في دفاعات الألومنيوم ليتعرض للعرقلة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 61 ليتصدى اللاعب لتسديد الكرة لترتطم بالحائط البشري وتتجه إلى خارج الملعب رمية تماس للأحمر.
البديل عماد متعب نجح في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 65 بعد أن انفرد بالحارس ليراوغه ثم يسدد بسهولة في الشباك الخالية من حارسها ويسجل هدفاً جديداً يضاف لسلسة الأهداف التي سجلها بالقميص الأحمر في كل البطولات.
حارس الألومنيوم تألق في نهاية المباراة وتصدي لتسديدتين من اللاعب محمد حمدي زكي في الدقائق الأخيرة ليحرمه من تسجيل الهدف الخامس لفريقه والأول في مسيرته هذا الموسم.
عماد متعب سجل هدفين في دقيقتين 85،86 من انفراد كامل في الأولى بالحارس، وانفراد تام في الثانية ولكن بالشباك دون حارسها ليسجل “هاتريك” ويرفع رصيد الأهلي لستة أهداف.
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