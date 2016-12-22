> بيريللي تؤكد مكانتها الرائدة في قطاع إطارات السيارات بافتتاح مركز متكامل لخدمات الإطارات ومركز بيع إطارات الأوتوبيسات والشاحنات وسيارات الركوب

انطلاقاً من رؤيتهما المشتركة لتقديم خدمات متكاملة للمركبات وتعزيز السلامة على الطرق، أعلنت بيريللي والشركة الوطنية للبترول “وطنية”، اليوم عن إطلاق مركز خدمة متكامل للإطارات تحت اسم “SuperTruck” في محطة وقود وطنية الواقعة على طريق السلام في مدينة شرم الشيخ.

يُعد مركز الخدمة الجديد هو الأول ضمن 3 مراكز جديدة تحمل نفس العلامة التجارية، وتنوي بيريللي افتتاحها بالتعاون مع وطنية، حيث من المقرر افتتاح مركزين جديدين للخدمة في كل من الإسكندرية والعين السخنة خلال 2017.

الجدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للإطارات (بيريللي) تعمل في السوق المصري منذ عام 1999، هذا إلى جانب تواجدها القوي من خلال مراكز الخدمة التابعة لها والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. تتخصص وطنية في تقديم باقة من الخدمات والمنتجات عالية الجودة لكل أنواع المركبات بالسوق المصري. لقد وقع اختيار بيريللي ووطنية على مدينة شرم الشيخ بالتحديد لتدشين الشراكة بينهما وافتتاح مركز خدمة SuperTruck المتكامل، نظراً لرغبة الشركتين في تقديم مستوى راق من الخدمات لفئات متنوعة من سائقي المركبات والسيارات في هذا الموقع الاستراتيجي الهام. من ناحية أخرى، يُقدم مركز خدمة SuperTruck خدماته الاحترافية طبقاً لأفضل المعايير العالمية في شرم الشيخ، بهدف دعم السياحة عن طريق هذا المركز المتطور في واحدة من كبرى المدن السياحية في مصر.

إنّ مركز خدماتSuperTruck هو مركز خدمة متكامل للإطارات يتم من خلاله تقديم باقة متكاملة من أفضل وأحدث خدمات الإطارات، للأوتوبيسات والشاحنات وكذلك سيارات الركوب، اعتماداً على مجموعة من “المعدات والتطبيقات التكنولوجية المتطورة”. تتضمن الخدمات التي يقدمها المركز كل من: الفحص الشامل للإطارات، تركيب الإطارات، خدمات الترصيص وضبط الزوايا. يقدم مركز SuperTruck أيضاً منتجات بيريللي المتنوعة من الإطارات بأفضل مواصفات الامان والقياسات، بما يدعم شبكة مراكز المبيعات للشركة في مصر.

من ناحية أخرى، تعمل مراكز SuperTruck على دعم شبكة بيريللي على المستوى القومي، والتي تتضمن حالياً 6 مراكز لخدمة الشاحنات وأكثر من 70 مركزاً للمبيعات، وبالتالي تأتي هذه الشراكة لتوفير الخدمات في عدد من المحافظات المصرية وإتاحة الفرصة للمستهلك النهائي للحصول على أفضل مستوى من خدمات الإطارات.

وتعليقاً على الشراكة مع وطنية وإطلاق مركز الخدمة المتكامل، يقول يونس علوي- المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بيريللي مصر: “إنّ مركز الخدمة المتكامل للإطارات SuperTruck يُمثل نموذجاً رائعاً لالتزام بيريللي المتواصل تجاه السوق المصري، وسعيها الدائم لتوفير أفضل مستويات الجودة للمنتجات والخدمات التي تقدمها للحفاظ على كافة أنواع المركبات وصيانتها، من خلال مجموعة من الخبراء والمحترفين في هذا المجال. لقد تم تجهيز مراكز SuperTruck بأحدث أدوات ومعدات الإصلاح والصيانة وأكثرها تطوراً، ويقوم على تشغيلها مجموعة من أفضل المتخصصين المؤهلين، بما يتيح لنا تقديم أفضل مستويات الخدمات في كل مراكز SuperTruck المتواجدة في عدد من أهم الأماكن الاستراتيجية بالسوق المصري. إننا نتطلع لتطوير وتوسيع شبكة خدماتنا للوصول لقاعدة العملاء في جميع أنحاء الجمهورية”

تعمل بيريللي في السوق المصري منذ أكثر من 20 عاماً، حيث تقوم بإنتاج الإطارات طبقاً لأعلى المعايير التي تتوافق مع المتطلبات العالمية الصارمة للجودة والأداء. ومع إطلاقها لمركز SuperTruck للخدمات المتكاملة في شرم الشيخ، تواصل بيريللي جهودها للوصول لقاعدة عملائها من المستهلكين، مع استمرارها في تحسين باقة الخدمات التي تقدمها، والترويج لمبادئ السلامة والأمان على الطريق ورفع كفاءة الأداء للمركبات على جميع الطرق المصرية.