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إبراهيموفيتش يكشف عن أفضل لاعب في العالم 2016
زلاتان ابراهيموفيتش

إبراهيموفيتش يكشف عن أفضل لاعب في العالم 2016

الخميس، 22 ديسمبر 2016 09:52 ص

قال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو من يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2016.
وأضاف إبراهيموفيتش -في تصريح له اليوم الخميس- أنه “إذا ما تم منحه جائزة الكرة الذهبية هذا العام أو في أي عام آخر، سيسلمها شخصيا في اليوم التالي لميسي”.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يفصح فيها إبراهيموفيتش صراحة عن تفضيله للاعب البلاوجرانا عن البرتغالي كريستسانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، مضيفا “موهبة ميسي طبيعية، بينما موهبة رونالدو جاءت نتيجة للتدريبات بالإضافة إلى بعض الأضواء المسلطة عليه”.

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