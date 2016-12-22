سحق النادي الأهلي نظيره الإتفاق برباعية مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك عبدالله بمدينة جدة، ضمن المرحلة الـ14 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشارك عبد الشافي اساسيا في اللقاء ضمن صفوف الملكي كما شهدت المباراة تواجد محمد كوفي في صفوف الاتفاق

سجل أهداف الأهلي، محمد أمان في الدقيقة (19)، وعمر السومة في الدقيقتين (24، و66)، وعلي عواجي في الدقيقة (60)، فيما سجل هدف الاتفاق هزاع الهزاع في الدقيقة (23).

ورفع الأهلي، رصيده إلى 31 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، ومتساويًا مع الاتحاد، الذي لعب مباراة أقل.

أما الاتفاق، فظل على رصيده السابق، بـ21 نقطة في المركز السادس.

يذكر أن هذه النتيجة هي نفس نتيجة مباراة الذهاب، التي جرت في الدمام.