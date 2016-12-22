وقع تحالف مصرفي يتكون من بنوك “الأهلي المصري” و”التجاري الدولي” و”مصر” بصفتهم مرتبين رئيسيين أوليين ومسوقي التمويل و” قطر الوطني الأهلي” و” اتش اس بي سي- مصر ” و” أبو ظبي الوطني- مصر ” بصفتهم مرتبين رئيسيين” و” الإسكندرية ” و” الكويت الوطني- مصر ” و” كريدي أجريكول - مصر ” و” الإمارات دبي الوطني- مصر” بصفتهم مرتبين عقد قرض مشترك طويل الأجل مع شركة اتصالات مصر بمبلغ 6 مليارات جنيه.

وذلك بغرض تمويل الجزء المحلي من تكلفة شراء رخصة الجيل الرابع والأطياف الترددية الجديدة وسداد الالتزامات التمويلية القائمة والمصروفات التشغيلية والرأسمالية للشركة.

وينقسم القرض المشترك إلى شريحتين، الأولى في صورة حد دوار متناقص بمبلغ 5ر3 مليارات جنيه لمدة 7 سنوات والشريحة الثانية في صورة قرض بمبلغ 5ر2 مليار جنيه لمدة 5 سنوات.

ويقوم البنك الأهلي المصري بدور وكيل التمويل في القرض المشترك بحصة قدرها 1250 مليون جنيه في حين بلغت حصة كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر على حده 900 مليون جنيه وتبلغ حصة بنك قطر الوطني الأهلي 800 مليون جنيه وبنك إتش إس بي سي - مصر 550 مليون جنيه وبنك أبو ظبي الوطني - مصر 500 مليون جنيه وبنك الإسكندرية 350 مليون جنيه وبنك الكويت الوطني - مصر300 مليون جنيه وبنك كريدي أجريكول - مصر 250 مليون جنيه وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر 200 مليون جنيه.

يذكر أن شركة اتصالات مصر تعاقدت في منتصف شهر أكتوبر الماضي مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع والحصول على أطياف ترددية جديدة، حيث قامت الشركة في ذلك التوقيت بالحصول على قروض معبريه من بنوك ” الأهلي المصري، التجاري الدولي، بنك مصر، قطر الوطني الأهلي ” لسداد الجزء المحلي من قيمة الرخصة في الموعد المحدد له ولحين إتمام إجراءات القرض المشترك.

ويأتي ترتيب هذا القرض المشترك دعما لخطط تحديث قطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية، كما يعد تأكيدا على قدرة كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من القروض للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري مثل قطاعات البترول والكهرباء والنقل والبناء والتشييد.

وقد تم توقيع عقد القرض بحضور قيادات البنوك المشاركة في القرض إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر والرئيس التنفيذي للقطاع المالي بالشركة، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.