 Moheet on google
الجمعة 23 ديسمبر 2016 02:51 صباحاً
روابط سريعة
صلاح أساسيا مع روما أمام كييفو بالدوري الإيطالي
اي اس روما - محمد صلاح

صلاح أساسيا مع روما أمام كييفو بالدوري الإيطالي

الخميس، 22 ديسمبر 2016 09:16 ص

دخل النجم المصري الدولي محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه روما في مباراته الهامة في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الخميس أمام فريق كييفو ضمن مباريات المرحلة 18 للدوري الإيطالي الممتاز.

وأعلن لوتشيانو سباليتي مدرب فريق روما عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة ، والتي شهدت تواجد صلاح في خط هجوم الفريق برفقة مواطنه المصري الايطالي ستيفان شعراوي ، والبوسني الدولي ادين دزيكو.

ويدخل روما المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الايطالي برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن يوفنتوس متصدر الترتيب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3