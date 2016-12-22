دخل النجم المصري الدولي محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه روما في مباراته الهامة في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الخميس أمام فريق كييفو ضمن مباريات المرحلة 18 للدوري الإيطالي الممتاز.

وأعلن لوتشيانو سباليتي مدرب فريق روما عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة ، والتي شهدت تواجد صلاح في خط هجوم الفريق برفقة مواطنه المصري الايطالي ستيفان شعراوي ، والبوسني الدولي ادين دزيكو.

ويدخل روما المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الايطالي برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن يوفنتوس متصدر الترتيب.