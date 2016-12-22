احتفل اللاعب محمد الننى، وسط نادى أرسنال الإنجليزي، صورة له مع عدد من ناشئى الأرسنال أو الجونيور جانرز عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال الننى فى تعليقه على الصورة إنه من العظيم لقاء بعض من الجونيور جانرز فى احتفالات عيد الميلاد.

وشارك الننى، فى تدريبات فريق أرسنال الإنجليزي، اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة وست بروميتش ألبيون، فى الخامسة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.