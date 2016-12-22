رأى أحمد فاروق أمين نقابة الصيادلة، أن الدواء في مصر لقيط ولا يوجد أب شرعي له، موضحا أنه أصبح أمن قومي وأن دواء الغلابة خط أحمر.

وقال في حواره ببرنامج “من الأخر” المذاع على شاشة “روتانا مصرية” مساء الخميس، إنهم طالبوا كثيرًا بضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء، حتى لا تتفاقم الدولة ويكون هناك مؤسسة مسؤولة عنه، مؤكدً أن الاهمال في هذه الجزئية هو سبب ارتفاع سعر الدواء وتفاقم الأزمة يومًا بعد يوم.