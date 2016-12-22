صورة.. تيفيز يتزوج من أم أطفاله بعد ارتباط عامين

عقد اللاعب الأرجنتيني كارلوس تيفيز، نجم بوكا جونيورز، قرانه اليوم الخميس على صديقته، فاليريا مانسيا، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بحضور أبنائهم الثلاثة.

وحضر تيفيز اللاعب السابق لأندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، إلى مكتب تسجيل عقود الزواج الواقع بمنطقة سان اسيدرو على أطراف بوينس آيريس، مرتديا حلة زرقاء اللون، وهو نفس اللون، الذي ظهر به ابنه الأصغر ليتو البالغ من العمر عامين.

فيما ارتدت مانسيا وابنتيها من تيفيز، فلورينسيا وكايتي، فساتين بيضاء اللون.