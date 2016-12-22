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بالفيديو.. غزال الأهلي يحرز أول أهدافه بعد 253 يوم
عمرو جمال

بالفيديو.. غزال الأهلي يحرز أول أهدافه بعد 253 يوم

الخميس، 22 ديسمبر 2016 08:49 م
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أحرز عمرو جمال مهاجم النادى الأهلى أول أهدافه مع الأهلى فى مباراة الألومنيوم المقامة حاليًا فى دور الـ23 لكأس مصر منذ 253 يومًا.
كان آخر هدف سجله عمرو جمال يوم 9 أبريل الماضى فى مباراة يانج أفريكانز التنزانى بالبطولة الأفريقية.

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