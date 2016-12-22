كلام نهائي من «الجبلاية».. «القمة» في موعدها

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الـ17 بالدورى ستقام فى موعدها يوم 29 ديسمبر الجارى كما هو متفق عليه فى ...