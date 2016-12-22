تواصل أسعار الحديد ارتفاعها فى السوق المصرية حيث تجاوز سعر الطن 10500 جنيها بعد أن مكث قرابة الـ 10 آلاف منذ عدة أسابيع.

وأعلنت شركة حديد عز، مساء اليوم الخميس عن زيادة جديدة في أسعارها هي الثانية في ذات الأسبوع، ليصل سعر الطن إلى نحو 10575 آلاف جنيه، مقابل 9990 جنيه في 15 ديسمبر الجاري، بزيادة نحو 585 جنيه.

وقال أحد وكلاء الشركة إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن أرض مصنع سيصل إلى 10300 جنيه بدلاً من 9720 جنيها، على أن يصل سعر الطن للتجار إلى 10445، بدلاً من 9870 للتجار، على أن يصل للمستهلك بنحو 10575 آلاف.

وكانت حديد عز قد أعلنت 15 ديسمبر الجارى عن زيادة سعر طن الحديد ﺑﻘﻴﻤﺔ 500 ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﻴﺴﺠل 10 الاف جنيه ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك.

وأضاف المصدر أنه من المرتقب أن تقوم باقي الشركات بزيادة أسعارها تباعا، نتيجة أزمة الدولار حاليا وارتفاع أسعاره، لافتا إلى أن كل جنيه ارتفاعا للدولار مقابل الجنيه يزيد سعر الحديد بنحو 450 جنيها فى الطن.

وتنتظر السوق الزيادات التى ستقرها الشركات الأخرى خلال الأيام القليلة المُقبلة، بعد ارتفاع أسعار خام الحديد عالميًا بقيمة 12 دولار الأسبوع الماضى.

وزادت أسعار خام الحديد العالمية بقيمة 12 دولارًا فى الطن نهاية الأسبوع الماضى ليسجل 427 دولارًا مقابل 415 دولارًا بداية الأسبوع.

كما رفعت شركة “بشاى للصلب” أسعار بيع الحديد مساء اليوم الخميس، بقيمة 600 جنيهًا فى الطن ليصل إلى 10.3 الف جنيها للتجار .

وقال أحد وكلاء شركة حديد بشاى للصلب، إن الشركة رفعت أسعار بيع الحديد للتجار عصر اليوم ليسجل 10.3 الف جنيهًا للطن مقابل 9700 جنيهًا من أرض المصنع، بعد حساب قيمة الضرائب 13%.

وتعد الزيادة الحالية لأسعار الشركة هى الثانية الشهر الحالى، وتصل اسعار البيع للمستهلكين إلي 10.560 جنيهًا للطن.

اوضح وكيل الشركة ان اسعار المستهلك بعد احتساب هامش ربح التجار ونولون الشحن، وذلك فى محافظات الدلتا، وتصل إلى 10.6 الف جنيهًا للطن فى المحافظات البعيدة.

وقال محمد السويفى، المدير التجارى بشركة المدينة المنورة للحديد، إن ارتفاع أسعار صرف الدولار لتتخطى حاجز 19 جنيهًا كان سببًا رئيسيًا فى زيادة الأسعار الأخيرة، نظرًا لاعتمادها على استيراد خامات التصنيع بنسبة 100%.

تابع: استمرار زيادة اسعار صرف الدولار سيرفع من الحديد بالتوازى معها.

وذكر، أن معدل التغير السريع فى التسعير أصاب السوق بحالة ركود كبيرة فى المبيعات بنسبة تتخطى 50%، من قبل المستهلكين، وأصحاب المشروعات.

وكان أخر تحريك لأسعار شركة بشاى للصلب يوم الجمعة الماضى بقيمة 350 جنيهًا للطن لتصل إلى 9700 جنيها.