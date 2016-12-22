"شكري" يوضح سبب تأجيل التصويت على مشروع قرار "الاستيطان"الخميس، 22 ديسمبر 2016 08:42 م
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن مشاروات المجموعة العربية، بشأن قرار عربى يخص الإستيطان الإسرائيلى على الأراضى الفلسيطينة، لم تنته بعد.
وأوضح أبوزيد فى تصريحات لـ” سكاى نيوز عربية” أن لجنة إنهاء الإحتلال بالجامعة العربية قررت فى اجتماعها الأخير بالقاهرة الاثنين الماضى، معاودة تقييم الموقف بشأن مشروع القرار العربى فى اجتماع لاحق.
جاء ذلك ردا على ما تردد بشأن طلب مصر تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلى.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه على ضوء تلك التطورات وتقييم فرص اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار سوف تتخذ المجموعة العربية قرارها المناسب.
وكان مصدر دبلوماسى غربى ، قال اليوم الخميس ، إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية تأجل “ربما لأجل غير مسمى”.
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