 Moheet on google
الخميس 22 ديسمبر 2016 11:38 مساءً
روابط سريعة
ترامب يدعو إلى تعزيز وتوسيع الترسانة النووية الأمريكية
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب يدعو إلى تعزيز وتوسيع الترسانة النووية الأمريكية

الخميس، 22 ديسمبر 2016 08:20 م
وكالات

دعا الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب اليوم إلى تعزيز وتوسيع الترسانة النووية الأمريكية بشكل أكبر.
ونقلت شبكة تليفزيون هيئة الأذاعة البريطانية عن ترامب قوله ” يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ مثل هذه الخطوة إلى ان نصل الي وقت يثوب فيه العالم الى رشده بشأن الأسلحة النووية “.
وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن دعوة ترامب تأتى بعد ساعات قلائل من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو في حاجة إلى تعزيز قدراتها العسكرية على الصعيد النووي.
وتشير أرقام الجمعية الأمريكية للرقابة على التسليح إلى أن الولايات المتحدة تملك 7100 سلاح نووي ، فيما تملك روسيا 7300 سلاحا نوويا .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3