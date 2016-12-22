دعا الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب اليوم إلى تعزيز وتوسيع الترسانة النووية الأمريكية بشكل أكبر.

ونقلت شبكة تليفزيون هيئة الأذاعة البريطانية عن ترامب قوله ” يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ مثل هذه الخطوة إلى ان نصل الي وقت يثوب فيه العالم الى رشده بشأن الأسلحة النووية “.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن دعوة ترامب تأتى بعد ساعات قلائل من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو في حاجة إلى تعزيز قدراتها العسكرية على الصعيد النووي.

وتشير أرقام الجمعية الأمريكية للرقابة على التسليح إلى أن الولايات المتحدة تملك 7100 سلاح نووي ، فيما تملك روسيا 7300 سلاحا نوويا .