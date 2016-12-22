توجه مساعد الرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني اليوم الخميس إلى القاهرة في زيارة إلى مصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين البلدين

وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية ، ” إن الميرغني،سيلتقى خلال زيارته عددا من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات على ضوء ما تم من اتفاقيات خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عمر البشير لمصر، إلى جانب بحث آخر التطورات الأفريقية، خاصة بدول حوض النيل.