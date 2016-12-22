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النيابة العامة بأنقرة: منفذ عملية اغتيال سفير روسيا ترك رسالة
اغتيال السفير الروسي في تركيا

النيابة العامة بأنقرة: منفذ عملية اغتيال سفير روسيا ترك رسالة

الخميس، 22 ديسمبر 2016 08:16 م

أكد رئيس النيابة العامة بأنقرة أن منفذ عملية اغتيال السفير الروسي ترك وراءه رسالة ، يمكن أن تساعد المحققين في الكشف عن دوافع هذه العملية.
وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الرسالة افتتحت بكلمة “الله أكبر” بحروف عربية ، ثم جاء فيها أن الهدف وراء العملية هو “إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى” ، كما تكلم عن “الحرب الصليبية الوحشية المعلنة ضد الإسلام”، على حد تعبيره.

وفي النهاية أضاف : ” قد حان وقت الساعة ، إن نهاية روسيا وأمريكا قريبة ، ما دمنا لا نشعر بالأمان في بلداننا فلن تكونوا بأمان في بلادكم”.

وقالت النيابة العامة إنه بالإضافة إلى الرسالة الموجودة بالشقة وكتب لكاتب من أصل عربي ، لم تجد أي دلائل مهمة ، كما أن الكتب الدينية الأخرى التي وجدت لا تدعو لأي تطرف ديني أو فكري ، ويستحيل أن تكون وراء الأفكار المتطرفة التي كان يحملها منفذ الاعتداء.

من ناحية أخرى ، خلصت فرقة البحث المعلوماتي من خلال فحصها للهاتف الشخصي لمنفذ الإعتداء إلى أن منفذ الاعتداء تدرب على مبايعة “جبهة النصرة” قبل أيام قليلة من الحادثة ، وحاول حفظ النشيد الخاص بها باللغة العربية.

وأفادت التحقيقات أيضاً بوجود 4 كلمات سرية وضعها القاتل على هاتفه الشخصي لحماية بياناته، وأن 120 خبيراً في هذا المجال يحاولون فك هذه الشفرات ، مع العلم أن السلطات التركية سترسل الهاتف الى روسيا في حال عدم نجاح محاولات فتحه.

ومع توسع دائرة البحث ، فقد شملت دائرة الاعتقال إمام مسجد مدرسة الشرطة التي تخرج فيها القاتل بمدينة إزمير ، بالإضافة إلى 4 عناصر من الشرطة.

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