قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ” إن الجيش الروسي يفوق في قوته أي خصم محتمل” حسب قوله .

جاء ذلك في تصريحات لبوتين اليوم الخميس أمام اجتماع يجرى في نهاية العام مع قادة الدفاع.

وأضاف بوتين بحسب ما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية” يمكننا أن نقول بيقين : نحن أقوى الآن من أي مهاجم محتمل.. أي أحد”.

وأكد بوتين أن روسيا يجب أن تسرع “بتعديل الخطط الهادفة إلى تحييد التهديدات المحتملة للبلاد ” .

وتوجه بوتين بالشكر إلى وزارة الدفاع على عملها، لكنه حذر من أن الموقف يمكن أن يتغير بمنتهى السرعة “إذا تركنا أنفسنا للاسترخاء حتى ولو للحظة”.