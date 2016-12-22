 Moheet on google
الخميس 22 ديسمبر 2016 11:30 مساءً
روابط سريعة
بوتين: الجيش الروسي يفوق في قوته أي خصم محتمل
السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد النصر

بوتين: الجيش الروسي يفوق في قوته أي خصم محتمل

الخميس، 22 ديسمبر 2016 08:14 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ” إن الجيش الروسي يفوق في قوته أي خصم محتمل” حسب قوله .
جاء ذلك في تصريحات لبوتين اليوم الخميس أمام اجتماع يجرى في نهاية العام مع قادة الدفاع.

وأضاف بوتين بحسب ما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية” يمكننا أن نقول بيقين : نحن أقوى الآن من أي مهاجم محتمل.. أي أحد”.

وأكد بوتين أن روسيا يجب أن تسرع “بتعديل الخطط الهادفة إلى تحييد التهديدات المحتملة للبلاد ” .

وتوجه بوتين بالشكر إلى وزارة الدفاع على عملها، لكنه حذر من أن الموقف يمكن أن يتغير بمنتهى السرعة “إذا تركنا أنفسنا للاسترخاء حتى ولو للحظة”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3