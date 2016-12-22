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الكرملين: هناك محاولات مستمرة من جانب واشنطن لشيطنة روسيا
دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين

الكرملين: هناك محاولات مستمرة من جانب واشنطن لشيطنة روسيا

الخميس، 22 ديسمبر 2016 08:11 م

قال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من أن تقوم بالنظر بموضوعية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، فإنها تقوم بتشويه صورة روسيا عبر اتهامها بالتدخل في النتائج.

وأضاف بيسكوف ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية ـ “هناك محاولات مستمرة من جانب واشنطن لشيطنة روسيا ، والتهرب من الحديث عن مشكلات اقتصادية وأمنية حقيقية في الولايات المتحدة ، عبر فرض صورة نمطية للشر المطلق المتمثل في بوتين وروسيا”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الاتهامات ضد روسيا بالعمل على التأثير على الانتخابات الأمريكية لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالهستيريا.

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