وزير الخارجية العراقي: هذا ما يحدث في الموصلالخميس، 22 ديسمبر 2016 08:47 م
قدم وزير الخارجية العراقي، الدكتور إبراهيم الجعفري، تعازيه في ضحايا الكنيسة البطرسية موضحا أن الموصل لم تستحوز على اهتمام المسلمين فقط بل العالم كله لأن الإرهاب ليس عراقي الهوية بل يمثل أكثر من 100 جنسية.
وأكد في حواره على شاشة “إكسترا نيوز”، أن ما يحدث في الموصل حرب عالمية كاملة ويدافع العراقيين عن العالم وليس عن أنفسهم فقط موضحا أن المؤشرات تدل على انها المعركة الأخيرة امام داعش ولكن طبيعة الإنسان المقاتل يضع في حساباته عدو كداعش لأنهم يعملون بطريقة الاختفاء وربما يجدوا مكانا ويظهرون وبختفون عبره ولكن كقواعد الموصل هي المعقل الاخير لداعش ولكن كل شئ وارد.
وتابع الجعفري أن القوات المسلحة العراقية اخذت البعد الإنساني وأعطت الجهد والوقد الكافي لسلامة المدنيين خاصة وأن الدواعش تدرعوا بدروع مدنية وعلموا أخلاقيات القوات المسلحة لعرقلة التقدم كما انهم يستخدمون أساليب وحشية للمواجهة مشددا على أن المواطنين يتعاونون مع القوات المسلحة لمواجهة داعش.
وكشف عن أنه تم تحرير 40 حي وتبقى 16 حيا فقط بيد داعش مما يعني أن التقدم جار على قدم وساق وأن الطرف المقابل يحاول الحصول على دعم من أسلحة حديثة ويستخدمها بشكل وحشي مضيفا أن داعش محاصرون والجسور الرابطة منقطعة عنهم ويبقى اسلوب الاستنزاف للذخائر الموجودة لديهم.
وتابع أن هناك وقت إضافي حتى يتم ضمان سلامة وأمان المدنيين وأن الدواعش يستخدمون أسلوب الإبادة بدون إنسانية ولكن الحكومة العراقية وضعت خطة منذ وقت مبكر على 3 مراحل أولا اعداد الخطة والثانية تنفيذها وأخيرا ماذا بعد تحرير الموصل.
ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن القوات المسلحة العراقية ليست جديدة في مواجهة الأعداء ولها تجربة ناجحة خاصة في ظل وجود تماسك بين القوات العراقية كافة وأبناء العشائر والحشد الشعبي وهو ما صنع وحدة أدت لنتائج جيدة أمام داعش.
وأكد الجعفري أن: “أمر مؤسف أن نجد الأوروبي الذي يبعدنا عن اللغة والتاريخ لم يألوا جهد ويتحدث بكل قوة للمساندة وهناك دول عربية لم تقدم العون بشكل كافي ولم تقف معنا وهذا شئ مؤسف وهناك دول وقفت مواقف مشرفة”.
وشدد على أن: “قوة مصر من قوة العراق وبحثت فى مصر زيادة التعاون فى كافة المجالات ومباحثاتى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكن على الجوانب السياسية والعسكرية فقط ولكن الاقتصادية أيضا وسيكون هناك تعاون مشاريع مشتركة بين مصر والعراق وخاصة فى مجال النفط”.
-
سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!
عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...Thu, 22 Dec 2016 06:45:13 GMT
-
أحمد موسى: الدولار يصل إلى 26 جنيها الأسبوع المقبل.. فيديو
عبر الغعلامي احمد موسى عن غضبه من الزيادة المستمرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري قائلا إنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف للدولار، موضحًا أن ...Thu, 22 Dec 2016 04:10:52 GMT
-
"الأرصاد": طقس اليوم ممطر.. والعظمى في القاهرة 16 درجةThu, 22 Dec 2016 07:02:01 GMT
-
كلام نهائي من «الجبلاية».. «القمة» في موعدها
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الـ17 بالدورى ستقام فى موعدها يوم 29 ديسمبر الجارى كما هو متفق عليه فى ...Thu, 22 Dec 2016 08:47:56 GMT
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق على موازنة الدولة للعامين القادمين
صادق الكنيست الإسرائيلي “البرلمان” بالقراءة النهائية، اليوم الخميس، على موازنة الدولة للعامين 2017-2018 بعد نقاشات مطولة. وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب ...Thu, 22 Dec 2016 09:01:40 GMT
-
الانتهاء من تطوير عشوائية كوم الملح بالإسكندرية أبريل المقبل
وقال مصطفى مدبولي سيتم الانتهاء من رفع كفاءة 226 وحدة سكنية ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية خلال أبريل المقبل، بتكلفة تقدر بنحو 75.8 مليون جنيه، لافتا إلى ...Thu, 22 Dec 2016 17:46:47 GMT
-
معلول يقترب من النهاية بالأهلي.. وأنطوي أول الراحلين
زاد موقف على معلول، لاعب الأهلى غموضاً داخل الفريق، حيث يدرس الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بالتنسيق مع إدارة النادى بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية ...Wed, 21 Dec 2016 08:07:37 GMT
-
بالفيديو..مظاهرات تونسية ضد إسرائيل للتنديد باغتيال "زواري"
شهدت العديد من المدن التونسية اليوم تظاهرات حاشدة للتنديد بإسرائيل، المتهمة بجريمة اغتيال مهندس الطيران التونسي “محمد زواري-49 عاما” الناشط في حركة حماس ...Wed, 21 Dec 2016 10:56:32 GMT
-
مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب «ميني باص» أعلى المحور - محيط
لقى 3 أشخاص مصرعهم و أصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب مينى باص أعلى محور 26 يوليو، مما أدى الى توقف أمام المتجه من الجيزة،…Wed, 21 Dec 2016 08:21:50 GMT