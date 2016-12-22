وزير الخارجية العراقي: هذا ما يحدث في الموصل

قدم وزير الخارجية العراقي، الدكتور إبراهيم الجعفري، تعازيه في ضحايا الكنيسة البطرسية موضحا أن الموصل لم تستحوز على اهتمام المسلمين فقط بل العالم كله لأن الإرهاب ليس عراقي الهوية بل يمثل أكثر من 100 جنسية.

وأكد في حواره على شاشة “إكسترا نيوز”، أن ما يحدث في الموصل حرب عالمية كاملة ويدافع العراقيين عن العالم وليس عن أنفسهم فقط موضحا أن المؤشرات تدل على انها المعركة الأخيرة امام داعش ولكن طبيعة الإنسان المقاتل يضع في حساباته عدو كداعش لأنهم يعملون بطريقة الاختفاء وربما يجدوا مكانا ويظهرون وبختفون عبره ولكن كقواعد الموصل هي المعقل الاخير لداعش ولكن كل شئ وارد.

وتابع الجعفري أن القوات المسلحة العراقية اخذت البعد الإنساني وأعطت الجهد والوقد الكافي لسلامة المدنيين خاصة وأن الدواعش تدرعوا بدروع مدنية وعلموا أخلاقيات القوات المسلحة لعرقلة التقدم كما انهم يستخدمون أساليب وحشية للمواجهة مشددا على أن المواطنين يتعاونون مع القوات المسلحة لمواجهة داعش.

وكشف عن أنه تم تحرير 40 حي وتبقى 16 حيا فقط بيد داعش مما يعني أن التقدم جار على قدم وساق وأن الطرف المقابل يحاول الحصول على دعم من أسلحة حديثة ويستخدمها بشكل وحشي مضيفا أن داعش محاصرون والجسور الرابطة منقطعة عنهم ويبقى اسلوب الاستنزاف للذخائر الموجودة لديهم.

وتابع أن هناك وقت إضافي حتى يتم ضمان سلامة وأمان المدنيين وأن الدواعش يستخدمون أسلوب الإبادة بدون إنسانية ولكن الحكومة العراقية وضعت خطة منذ وقت مبكر على 3 مراحل أولا اعداد الخطة والثانية تنفيذها وأخيرا ماذا بعد تحرير الموصل.

ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن القوات المسلحة العراقية ليست جديدة في مواجهة الأعداء ولها تجربة ناجحة خاصة في ظل وجود تماسك بين القوات العراقية كافة وأبناء العشائر والحشد الشعبي وهو ما صنع وحدة أدت لنتائج جيدة أمام داعش.

وأكد الجعفري أن: “أمر مؤسف أن نجد الأوروبي الذي يبعدنا عن اللغة والتاريخ لم يألوا جهد ويتحدث بكل قوة للمساندة وهناك دول عربية لم تقدم العون بشكل كافي ولم تقف معنا وهذا شئ مؤسف وهناك دول وقفت مواقف مشرفة”.

وشدد على أن: “قوة مصر من قوة العراق وبحثت فى مصر زيادة التعاون فى كافة المجالات ومباحثاتى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكن على الجوانب السياسية والعسكرية فقط ولكن الاقتصادية أيضا وسيكون هناك تعاون مشاريع مشتركة بين مصر والعراق وخاصة فى مجال النفط”.