أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تجديد تعاقد تياجو سيلفا قائد الفريق حتى عام 2020.

وقال النجم البرازيلي عبر موقع النادى الرسمى: “أنا فخور جدا لاستمراري مع سان جيرمان الذي فاز بكل البطولات في فرنسا خلال الموسمين الماضيين ، لدينا بعض الأحلام والطموحات في النادي وأتمنى إسعاد جماهير الفريق”.

وكانت تقارير صحفية ربطت اسم تياجو سيلفا بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وانضم تياجو سيلفا البالغ من العمر 32 عاما لصفوف سان جيرمان في عام 2012 قادما من ميلان الإيطالي.