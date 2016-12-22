 Moheet on google
الخميس 22 ديسمبر 2016 11:29 مساءً
روابط سريعة
165 مليون جنيه لإقامة 4 مشروعات جديدة بالوادي الجديد
شريف اسماعيل‎

165 مليون جنيه لإقامة 4 مشروعات جديدة بالوادي الجديد

الخميس، 22 ديسمبر 2016 07:59 م
خاص- محيط

 
قرر مجلس الوزراء اليوم الخميس  تخصيص 165 مليون جنيه لإقامة 4 مشروعات جديدة بمحافظة الوادي الجديد، وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، إنه تم تخصيص 20 مليون جنيه؛ لإقامة 14 محطة مياه و5 ملايين جنيه؛ لإقامة محطة صرف صحي بمدينة موط بمركز الداخلة.

وأعلن عن تطوير 3 مستشفيات هي: “الخارجة العام، باريس المركزي، الداخلة العام”، بتكلفة 100 مليون جنيه، واستكمال مشروع فرع جامعة أسيوط بمدينة الخارجة بـ40 مليون جنيه.

أضاف عشماوي، إنه سيتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال العام المالي الجاري لتدخل الخدمة مباشرة خلال شهر يونيو المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3