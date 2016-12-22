

قرر مجلس الوزراء اليوم الخميس تخصيص 165 مليون جنيه لإقامة 4 مشروعات جديدة بمحافظة الوادي الجديد، وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، إنه تم تخصيص 20 مليون جنيه؛ لإقامة 14 محطة مياه و5 ملايين جنيه؛ لإقامة محطة صرف صحي بمدينة موط بمركز الداخلة.

وأعلن عن تطوير 3 مستشفيات هي: “الخارجة العام، باريس المركزي، الداخلة العام”، بتكلفة 100 مليون جنيه، واستكمال مشروع فرع جامعة أسيوط بمدينة الخارجة بـ40 مليون جنيه.

أضاف عشماوي، إنه سيتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال العام المالي الجاري لتدخل الخدمة مباشرة خلال شهر يونيو المقبل.