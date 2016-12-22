

تبدأ جامعة دمنهور تحت إشراف الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس الجامعة، فعاليات الملتقى العلمي المصري الياباني الأول، صباح الأحد المقبل، بكلية الطب البيطري بمجمع الكليات العملية.

وأوضحت الجامعة أن المؤتمر يأتي تحت عنوان «رؤية مستقبلية للتعاون المشترك في مجال التعليم والبحث العلمي» وفي إطار التعاون مع عدد من الجامعات العالمية، كما يتم على هامش المؤتمر تنظيم زيارة لعدد من معالم المدينة ومن بينها دار أوبرا دمنهور.