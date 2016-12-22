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القرموطي يفتح النار على معتز مطر بسبب "الإعداد"
جابر القرموطي

القرموطي يفتح النار على معتز مطر بسبب "الإعداد"

الخميس، 22 ديسمبر 2016 08:00 م
كتب - عبد الرحمن دياب

هاجم الإعلامي جابر القرموطي، اليوم الخميس  الإعلامي معتز مطر، بسبب اجتزائه مقطع من حلقة سابقة له، وعلق عليها بدون فهم الحقيقة كاملة، قائلًا: “الإعداد بتاع برنامجك ركبك ودلدل وبيسوقك كمان”.

ووجه القرموطي قوله في برنامجه “مانشيت القرموطي”، المذاع على شاشة “العاصمة الجديدة”، مساء الخميس لمطر  “استحالة اسئ لديني ياللي معندكش دين اصلا، ولو عندك دين مكنتش تعمل في بلدك كده اصلا”.

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