هاجم الإعلامي جابر القرموطي، اليوم الخميس الإعلامي معتز مطر، بسبب اجتزائه مقطع من حلقة سابقة له، وعلق عليها بدون فهم الحقيقة كاملة، قائلًا: “الإعداد بتاع برنامجك ركبك ودلدل وبيسوقك كمان”.

ووجه القرموطي قوله في برنامجه “مانشيت القرموطي”، المذاع على شاشة “العاصمة الجديدة”، مساء الخميس لمطر “استحالة اسئ لديني ياللي معندكش دين اصلا، ولو عندك دين مكنتش تعمل في بلدك كده اصلا”.