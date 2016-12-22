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فتحي والسعيد في السعودية لأداء مناسك العمرة
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فتحي والسعيد في السعودية لأداء مناسك العمرة

الخميس، 22 ديسمبر 2016 07:48 م
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حرص أحمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزميله عبد الله السعيد علي استغلال الإجازة التي حصلا عليها من قبل الجهاز الفني للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

والتقط قائد الطائرة التي أقلت فتحي إلى السعودية بعض الصور مع اللاعب..

ويعود اللاعبان للقاهرة مساء الجمعة للانتظام فى مران الفريق السبت، استعداداً لمواجهة الزمالك الخميس المقبل فى قمة الدور الأول من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وينتظم نجما القلعة الحمراء في تدريبات الأهلي السبت المقبل بشكل طبيعي استعدادا لموجهة القمة أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل ضمن فعاليات المرحلة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري.

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