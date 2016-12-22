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الانتهاء من تطوير عشوائية كوم الملح بالإسكندرية أبريل المقبل
الدكتور مصطفي مدبولي

الانتهاء من تطوير عشوائية كوم الملح بالإسكندرية أبريل المقبل

الخميس، 22 ديسمبر 2016 07:32 م
خاص- محيط


صرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة كوم الملح - حى غرب بالإسكندرية خلال أبريل 2017

وقال مصطفى مدبولي سيتم الانتهاء من رفع كفاءة 226 وحدة سكنية ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية خلال أبريل المقبل، بتكلفة تقدر بنحو 75.8 مليون جنيه، لافتا إلى أن تلك المنطقة تخدم 3068 نسمة.

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