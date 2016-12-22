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البدري يعلن تشكيلة الأهلي أمام الألومنيوم بمفاجأة كبيرة
عمرو جمال

البدري يعلن تشكيلة الأهلي أمام الألومنيوم بمفاجأة كبيرة

الخميس، 22 ديسمبر 2016 07:23 م

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الألومنيوم، في المباراة المقرر لها اليوم الخميس، على استاد السلام، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، محمد هاني.
خط الوسط: حسام عاشور، أكرم توفيق، صالح جمعة.
خط الهجوم: محمد حمدي زكي، مؤمن زكريا، عمرو جمال.

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