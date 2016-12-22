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تامر أمين مهاجما قطر: "نفخة تطيرها"
تامر امين

تامر أمين مهاجما قطر: "نفخة تطيرها"

الخميس، 22 ديسمبر 2016 07:22 م
كتب - عبد الرحمن دياب

فتح الإعلامي تامر أمين، النار على المسئولين الأتراك بسبب تصريحاتهم المتفاوتة عن التقارب مع مصر بشرط عدم إعدام قيادات الإخوان.
وقال أمين لهم عبر برنامجه “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، “هو حد كلمكم ولا قال عاوزين تقارب مع تركيا مبلاش تماحيك بقا؟”، مضيفا أن السبب في “تماحيك” تركيا مع مصر هو الضغط من الإخوان في مصر ورغبتهم في المصالحة مع مصر، لأنهم يشعرون أنهم في مأزق.
وتابع أن تركيا بالرغم من ترنحها في الفترة الأخيرة، إلا أنها الملاذ الأخير للإخوان للمصالحة مع مصر خاصة أن قطر ليس لديها أي قيمة و”نفخة تطيرها”، وأمريكا بعد سقوط هيلاري كلينتون لم تعد تقف مع الإخوان.
كما وجه الإعلامي رسالة نارية إلى تركيا: “احنا مش عاوزين معاكم اي مصالحة ولو عاوزين أن الدنيا تمشي كويس بينا يبقى بأسس ومن غير ضغوط.. واحنا مش بنتكلم عن أوضاعكم الداخلية وإعدامات أردوغان لمعارضيه واحنا بنقول احنا ملناش دعوى وكل واحد يلبس رئيسه وقريب اوي هنشوف مين اللي هيتشرط على التاني”.

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