غرفة "عمليات الوزراء" تبدأ تفعيل أرقام هواتف لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالمحافظاتالخميس، 22 ديسمبر 2016 07:22 م
أعلنت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انه في ضوء التحذيرات الصادرة من قِبل كل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري بشأن سوء الأحوال الجوية المحتملة بعدد من المحافظات وذلك خلال الفترة من 22 حتى 24 ديسمبر الجاري، تم تفعيل غرفة العمليات اعتباراً من اليوم الخميس وذلك لمتابعة إجراءات الاستعداد بالمحافظات المحتمل تعرضها لسوء الأحوال الجوية.
وأكدت الغرفة فى بيان لها اليوم الخميس، أن التنبؤات والتحذيرات الصادرة من قِبل كل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري ، تشير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على الدلتا والوجه البحري والقاهرة، اليوم الخميس ، كما أنه من المتوقع تكاثر سحب منخفضة ومتوسطة وسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا الجمعة ، بينما تشير التوقعات ليوم السبت إلى تكاثر سحب منخفضة ومتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، ومتوسطة الشدة على الوجه البحري والقاهرة وحتى محافظات شمال الصعيد.
وأضاف البيان أن الغرفة تتشكل بحضور ممثلي عدد من الوزارات والأجهزة المعنية وهم وزارات الموارد المائية والري ، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والكهرباء والطاقة المتجددة ، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والداخلية.
وأوضح أن غرفة العمليات قامت بالتواصل مع جميع المحافظات المحتمل تعرضها لسوء الأحوال الجوية، للتأكيد على مدى الجاهزية ورفع درجة الاستعداد وتوافر كافة الإمكانيات والموارد اللازمة وذلك لضمان التعامل بشكل جيد مع أيه آثار سلبية محتملة خلال فترة الرصد والتنبؤ، حيث يتم المتابعة على مدار الساعة وإعداد تقارير دورية بالموقف أولاً بأول.
وأكدت الغرفة على مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين بهدف توعيتهم بالمخاطر المحتملة وكيفية التصرف حيالها، حيث تضمنت تلك الإرشادات ما يلي:
· يرجى من السادة المواطنين تأجيل السفر، إلا في حالات الضرورة القصوى ، فيتم توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق خاصة الطرق السريعة بين المحافظات .
· التأكد من سلامة السيارات قبل السير في الطرق وخاصة سلامة الإطارات ومساحات الزجاج والفرامل.
· التأكد من توفير الوسائل التبادلية حال انقطاع التيار الكهربائي وخاصة في المستشفيات.
· توفير الوقود اللازم لتشغيل المخابز في المحافظات المعرضة لسوء الأحوال الجوية.
· عدم استخدام الطرق المُعرّضة لمخاطر السيول بالمحافظات في حالات سقوط الأمطار الغزيرة.
· وفي حالة تعرض المواطنين لأي طارئ نتيجة سوء الأحوال الجوية يتم الاتصال بـ: غرفة العمليات المركزية (27923051)- بوابة الشكاوى الحكومية (16528)- الإسعاف 123- شرطة النجدة 122- المطافئ 180- الكهرباء 121- الغاز 129- المياه 125- الصرف الصحي 175
-
سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!
عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...Thu, 22 Dec 2016 06:45:13 GMT
-
أحمد موسى: الدولار يصل إلى 26 جنيها الأسبوع المقبل.. فيديو
عبر الغعلامي احمد موسى عن غضبه من الزيادة المستمرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري قائلا إنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف للدولار، موضحًا أن ...Thu, 22 Dec 2016 04:10:52 GMT
-
"الأرصاد": طقس اليوم ممطر.. والعظمى في القاهرة 16 درجةThu, 22 Dec 2016 07:02:01 GMT
-
كلام نهائي من «الجبلاية».. «القمة» في موعدها
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الـ17 بالدورى ستقام فى موعدها يوم 29 ديسمبر الجارى كما هو متفق عليه فى ...Thu, 22 Dec 2016 08:47:56 GMT
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق على موازنة الدولة للعامين القادمين
صادق الكنيست الإسرائيلي “البرلمان” بالقراءة النهائية، اليوم الخميس، على موازنة الدولة للعامين 2017-2018 بعد نقاشات مطولة. وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب ...Thu, 22 Dec 2016 09:01:40 GMT
-
الانتهاء من تطوير عشوائية كوم الملح بالإسكندرية أبريل المقبل
وقال مصطفى مدبولي سيتم الانتهاء من رفع كفاءة 226 وحدة سكنية ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية خلال أبريل المقبل، بتكلفة تقدر بنحو 75.8 مليون جنيه، لافتا إلى ...Thu, 22 Dec 2016 17:46:47 GMT
-
معلول يقترب من النهاية بالأهلي.. وأنطوي أول الراحلين
زاد موقف على معلول، لاعب الأهلى غموضاً داخل الفريق، حيث يدرس الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بالتنسيق مع إدارة النادى بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية ...Wed, 21 Dec 2016 08:07:37 GMT
-
بالفيديو..مظاهرات تونسية ضد إسرائيل للتنديد باغتيال "زواري"
شهدت العديد من المدن التونسية اليوم تظاهرات حاشدة للتنديد بإسرائيل، المتهمة بجريمة اغتيال مهندس الطيران التونسي “محمد زواري-49 عاما” الناشط في حركة حماس ...Wed, 21 Dec 2016 10:56:32 GMT
-
مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب «ميني باص» أعلى المحور - محيط
لقى 3 أشخاص مصرعهم و أصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب مينى باص أعلى محور 26 يوليو، مما أدى الى توقف أمام المتجه من الجيزة،…Wed, 21 Dec 2016 08:21:50 GMT