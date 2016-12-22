أعلنت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انه في ضوء التحذيرات الصادرة من قِبل كل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري بشأن سوء الأحوال الجوية المحتملة بعدد من المحافظات وذلك خلال الفترة من 22 حتى 24 ديسمبر الجاري، تم تفعيل غرفة العمليات اعتباراً من اليوم الخميس وذلك لمتابعة إجراءات الاستعداد بالمحافظات المحتمل تعرضها لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت الغرفة فى بيان لها اليوم الخميس، أن التنبؤات والتحذيرات الصادرة من قِبل كل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري ، تشير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على الدلتا والوجه البحري والقاهرة، اليوم الخميس ، كما أنه من المتوقع تكاثر سحب منخفضة ومتوسطة وسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا الجمعة ، بينما تشير التوقعات ليوم السبت إلى تكاثر سحب منخفضة ومتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، ومتوسطة الشدة على الوجه البحري والقاهرة وحتى محافظات شمال الصعيد.

وأضاف البيان أن الغرفة تتشكل بحضور ممثلي عدد من الوزارات والأجهزة المعنية وهم وزارات الموارد المائية والري ، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والكهرباء والطاقة المتجددة ، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والداخلية.

وأوضح أن غرفة العمليات قامت بالتواصل مع جميع المحافظات المحتمل تعرضها لسوء الأحوال الجوية، للتأكيد على مدى الجاهزية ورفع درجة الاستعداد وتوافر كافة الإمكانيات والموارد اللازمة وذلك لضمان التعامل بشكل جيد مع أيه آثار سلبية محتملة خلال فترة الرصد والتنبؤ، حيث يتم المتابعة على مدار الساعة وإعداد تقارير دورية بالموقف أولاً بأول.

وأكدت الغرفة على مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين بهدف توعيتهم بالمخاطر المحتملة وكيفية التصرف حيالها، حيث تضمنت تلك الإرشادات ما يلي:

· يرجى من السادة المواطنين تأجيل السفر، إلا في حالات الضرورة القصوى ، فيتم توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق خاصة الطرق السريعة بين المحافظات .

· التأكد من سلامة السيارات قبل السير في الطرق وخاصة سلامة الإطارات ومساحات الزجاج والفرامل.

· التأكد من توفير الوسائل التبادلية حال انقطاع التيار الكهربائي وخاصة في المستشفيات.

· توفير الوقود اللازم لتشغيل المخابز في المحافظات المعرضة لسوء الأحوال الجوية.

· عدم استخدام الطرق المُعرّضة لمخاطر السيول بالمحافظات في حالات سقوط الأمطار الغزيرة.

· وفي حالة تعرض المواطنين لأي طارئ نتيجة سوء الأحوال الجوية يتم الاتصال بـ: غرفة العمليات المركزية (27923051)- بوابة الشكاوى الحكومية (16528)- الإسعاف 123- شرطة النجدة 122- المطافئ 180- الكهرباء 121- الغاز 129- المياه 125- الصرف الصحي 175