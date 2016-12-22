قام الدكتور خالد العناني وزير الآثار بتكريم عدد من المشاركين في الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة حول “معالجة مشاكل المياه الأرضية والأملاح في المناطق التاريخية”، بمجاورة الخليفة حيث قام بتسليمهم شهادات التقدير

من جهته أوضح محمد عبد العزيز مدير عام القاهرة التاريخية - في تصريح اليوم الخميس - أن إقامة هذه الدورة جاء في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل حفظ وصيانة المباني الأثرية بحي الخليفة