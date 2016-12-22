"صحة المنيا" تعلن بدء مسح شامل لمرضى الالتهاب الكبدي بالمحافظةالخميس، 22 ديسمبر 2016 07:08 م
قررت مديرية الصحة بالمنيا بدء أعمال المسح الطبي الشامل للكشف عن الإصابة بفيروس سي واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الحالات التي يثبت إصابتها على مستوى كافة مراكز المحافظة الإدارية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإجراء المسح الطبي الشامل باستهداف 6 فئات من المواطنين.
وأعلنت الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية إعداد الخطط التنفيذية للمسح، والتي شملت مرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والفريق الصحي التابع للوزارة والمترددين للتبرع بالدم وطلبة الصف الأول من الجامعة ونزلاء السجون.
وتدرس حاليا وزارة الصحة تنفيذ عمل مسح طبي شامل لكافة مواطني محافظة المنيا في إطار الوصول لمصر خالية من فيروس سي، بالإضافة إلى أنه يجري العمل حاليا على إنشاء وتجهيز وتشغيل معمل لتحليل العينات الخاصة بمرض الالتهاب الفيروسي “سي” بمستشفى حميات المنيا والذي سيكون معملا مرجعيا معتمدا لمحافظات الصعيد.
في السياق أكدت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن هناك اهتماما كبيرا وتصميما من قبل القيادة السياسية للقضاء على مرض فيروس سى في مصر، وتنفيذا لذلك قامت وزارة الصحة بعدة إجراءات ناجحة أدت إلى لفت الأنظار العالمية لنجاح التجربة المصرية في علاج فيروس سي، بل والاسترشاد بها لتنفيذها في دولهم.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن عدد من الإجراءات التي تم اتباعها لعلاج المرضى بدأت بزيادة عدد مراكز علاج فيروس “سى” من 53 مركزا إلى 153 مركزا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ميكنة تسجيل المرضى على مستوى مراكز العلاج بوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، كما تم الربط بين المراكز والمجالس الطبية المتخصصة مما أدى إلى انخفاض زمن صدور قرارات العلاج من 3 شهور إلى أقل من أسبوع، من تاريخ تسجيل المريض على الشبكة القومية حتى حصوله على الدواء.
جدير بالذكر أن المديرية أعلنت عن توفير الدواء المحلى وتوحيد العلاج باستخدامه، وتخفيض قيمة علاج «سوفالدي» من 2200 جنيه إلى 449 جنيها، والدكلانزا من 1315 إلى 60 جنيها، وتكلفة الدواء للمريض الواحد خلال 3 أشهر تم تخفيضها من 10545 جنيها إلى 1527 جنيها، وبعد إضافة تكلفة الإشراف الطبي 300 جنيه، والتحاليل 1250 جنيها حيث بلغت تكلفة علاج المريض الواحد 3027 بنسبة انخفاض 85.5 %، حيث كانت تكلفة الدواء المتوقعة لعلاج 600 ألف مريض 7 مليارات و257 مليون جنيه، وتم خفضها إلى مليار و846 مليونا و200 ألف جنيه.
-
سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!
عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...Thu, 22 Dec 2016 06:45:13 GMT
-
أحمد موسى: الدولار يصل إلى 26 جنيها الأسبوع المقبل.. فيديو
عبر الغعلامي احمد موسى عن غضبه من الزيادة المستمرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري قائلا إنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف للدولار، موضحًا أن ...Thu, 22 Dec 2016 04:10:52 GMT
-
"الأرصاد": طقس اليوم ممطر.. والعظمى في القاهرة 16 درجةThu, 22 Dec 2016 07:02:01 GMT
-
كلام نهائي من «الجبلاية».. «القمة» في موعدها
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الـ17 بالدورى ستقام فى موعدها يوم 29 ديسمبر الجارى كما هو متفق عليه فى ...Thu, 22 Dec 2016 08:47:56 GMT
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق على موازنة الدولة للعامين القادمين
صادق الكنيست الإسرائيلي “البرلمان” بالقراءة النهائية، اليوم الخميس، على موازنة الدولة للعامين 2017-2018 بعد نقاشات مطولة. وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب ...Thu, 22 Dec 2016 09:01:40 GMT
-
الانتهاء من تطوير عشوائية كوم الملح بالإسكندرية أبريل المقبل
وقال مصطفى مدبولي سيتم الانتهاء من رفع كفاءة 226 وحدة سكنية ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية خلال أبريل المقبل، بتكلفة تقدر بنحو 75.8 مليون جنيه، لافتا إلى ...Thu, 22 Dec 2016 17:46:47 GMT
-
معلول يقترب من النهاية بالأهلي.. وأنطوي أول الراحلين
زاد موقف على معلول، لاعب الأهلى غموضاً داخل الفريق، حيث يدرس الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بالتنسيق مع إدارة النادى بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية ...Wed, 21 Dec 2016 08:07:37 GMT
-
بالفيديو..مظاهرات تونسية ضد إسرائيل للتنديد باغتيال "زواري"
شهدت العديد من المدن التونسية اليوم تظاهرات حاشدة للتنديد بإسرائيل، المتهمة بجريمة اغتيال مهندس الطيران التونسي “محمد زواري-49 عاما” الناشط في حركة حماس ...Wed, 21 Dec 2016 10:56:32 GMT
-
مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب «ميني باص» أعلى المحور - محيط
لقى 3 أشخاص مصرعهم و أصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب مينى باص أعلى محور 26 يوليو، مما أدى الى توقف أمام المتجه من الجيزة،…Wed, 21 Dec 2016 08:21:50 GMT