بالفيديو.. سموحة يصطحب إنبي وبتروجيت لدور الـ 16 بكأس مصرالخميس، 22 ديسمبر 2016 07:07 م
فاز فريق سموحة على نظيره المريخ البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات دور ال32 لكأس مصر، فى مبارة مثيرة من الفريقن حول الفريق السكندرى تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية.
انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى، أحرز هدف سموحة الأول في الدقيقة 8 عن طريق أحمد رؤوف، قبل أن يتعادل محمد ناجى في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.
وأحرز هدف المريخ الثانى محمد ناجى في الدقيقة 48، وفرض الفريق السكندرى سيطرته على اللقاء وسط أداء دفاعى من المريخ، إلى أن أحرز هدف التعادل السيد فريد فى الدقيقة 88، قبل أن يتقدم للفريق السكندرى محمود السيد فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليصعد سموحة لدور ال16 لكأس مصر.
وفي لقاء آخر تمكن فريق إنبي بقيادة مديره الفني طارق العشري من الصعود الي دور الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر بالفوز علي منافسه الفيوم بهدفين دون رد علي ملعب بتروسبورت.
أحرز هدفي اللقاء المهاجم عمرو مرعي في الدقيقتين 26 و33.
وعلي الجانب الآخر من منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر ، تخطي فريق بتروجيت منافسه الاسيوطي سبورت بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعتهما علي ملعب السويس الجديد.
وأحرز الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب شيمس بيكلي في الدقيقة 35 .
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