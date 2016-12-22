أكد الدكتور فاروق الباز مدير معهد أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن الأمريكية، أن مصر لا تستفيد من أفريقيا، موضحًا أن مشروع ممر التنمية إذا تم تنفيذه فسيربط مصر بأفريقيا بصورة كبيرة لأنه سيسهل الإتصال بأفريقيا ويفتح المجال للتوسع الزراعي والصناعي وفي كل المجالات.

وقال خلال محاضرة بجامعة القاهرة تحت عنوان “كيف يكون ممر التنمية وسيلة لإزدهار الاقتصاد فى مصر”، تم إذاعتها على شاشة “أون لايف” مساء الخميس، إن مصر لابد أن تفتح المجال لأبنائها من خلال الاهتمام بمشاريع التنمية بدلاً من العمل الحكومي الذي يكمم العقل، موضحًا أن العمل الحكومي يحدث لبخة في المواصلات ولا ينتج شيء.

وأوضح أن ممر التنمية عبارة عن إنشاء طريق ثماني حارات لكي يسهل التنقل ولتقليل الحوادث، وإنشاء خط للكهرباء وسكة حديد وخط للمياه، موضحًا أن ممر التنمية ليس مشروع زراعي فقط ولكنه مشروع للنهضة بشكل متكامل.