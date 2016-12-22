9 أسباب لبرودة القدمين.. وأغذية طبيعية تمنحك الدفءالخميس، 22 ديسمبر 2016 07:22 م
لأن نزلات البرد تبدأ من القدمين، فعندما تتعرض القدمين إلى درجات الحرارة البارده لفتره عشرة دقائق أو أكثر تتضاعف فرص الإصابه بالبرد، وذلك لسببين أولهما برودة القدمين تسبب انقباض الشعيرات الدمويه في الأنف وبالتالي انكماش الدوره الدمويه فيها وانخفاض أعداد الخلايا المناعيه مما يسمح بدخول 200 نوعاً من الفيروسات التي تسبب البرد.
وأوضح الدكتور مجدي عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، في حديث خاص لـ”محيط”، أن هناك مجموعة من الأسباب التي تتسبب في برودة اليدين و القدمين:
- الأنيميا.
- التدخين لأنه يسبب انقباض الأوعية الدموية فى الأطراف ولهذا برودة اليدين والقدمين غالبة فى المدخنين.
- مرض السكر.
- تصلب الجلد.
- نقص الغدة الدرقية.
- ضعف الدورة الدموية.
- إضطرابات الجهاز العصبي.
-بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم.
- أدوية الصداع النصفي التى تتناول بدون وصفة طبية.
غذاء ضد برد الشتاء
ينصح بدران بتناول فيتامين “د” لرفع المناعة المخاطية، كما أنه يفيد مرضى الحساسية الصدرية المعرضون أصلاً لمضاعفات أنفلونزا الخنازير، كما ينصح بتناول فيتامين “سي”لأنه يقي من البرد ومضاعفاته, حيث تبين حديثاً أن الذين يعانون من نقص فيتامين “سي” تزيد قابليتهم للإصابة بمرض الربو بنسبة 12%، ومن مصادره، الجوافة، الكيوي، البروكلي، الفلفل الرومي، البرتقال، الليمون، اليوسفي.
وأكد بدران أن الثوم والبصل منشط للجهاز المناعي ويكافح فيروسات البرد، بالإضافة إلى فوائد الخضروات الطازجه والفواكه، لأنها خط الدفاع الأمامي للجهاز التنفسي الذي يعتبر مسرح العمليات الخاص بالبرد و الأنفلونزا.
كما ينصح يتناول العسل لأنه مصدراً هاماً للطاقه (خاصةً مع فقد الشهية مع البرد)، كما أنه يقلل من الإحساس بالتعب (مسكن طبيعي). ويساعد العسل في علاج احتقان الحلق والحنجرة وإخراج البلغم، فالأصحاء الذين يتمتعون بمناعة جيدة يتخلصون بسرعة من فيروسات البرد.
وحول التعرف على الحساسية من البرد، أوضح أن دورة البرد لا تزيد عن عشرة أيام وقد تصل لأسبوعين وإذا زادت فترة الإصابة عن هذه المدة فتشير إلى الإصابة بحساسية في الأنف أو في الرئتين، وحذر من تناول الأسبرين أثناء الإصابة بالبرد بسبب الأضرار الكبيرة التي يسببها للكبد وزيادة نسبة الماء في المخ بشكل يدمر الجسم على المدى البعيد.
ونصح بدران السيدة الحامل التي تصاب بالبرد في الشهور الأولى من الحمل بعدم تناول أى دواء وغسل الأنف بمحلول الماء المملح بشكل بسيط، كما أشار إلى أهمية تدفئة القدمين لمن يعانون من برودة الأطراف، وأكد أن إمكانية إصابتهم بنزلة البرد أكبر من الذين يتمتعون بدفئ طبيعي للأطراف.
كما أوضح أن العدس يقاوم البرد ولاصحة لما هو شائع بأنه يظهر البرد مثله مثل البيض واللبن والسمك فكلها ترفع المناعة ولا داعي لحظرها مع البرد.
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