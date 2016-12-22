شاركت البحرين، اليوم الخميس، في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة بشأن الاوضاع في سوريا.

ومثل البحرين في الاجتماع الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وعقد الاجتماع بناء على طلب دولة الكويت لبحث التطورات المأساوية في مدينة حلب السورية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن البيان الختامي جدد ادانة النظام السوري لمواصلته العمليات العسكرية والقصف الجوي على المناطق السكنية والاستهداف الممنهج للمدنيين العزل في حلب وبقية انحاء سوريا.