 Moheet on google
الخميس 22 ديسمبر 2016 11:21 مساءً
روابط سريعة
البحرين تشارك في الاجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي
قمة منظمة التعاون الإسلامي

البحرين تشارك في الاجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي

الخميس، 22 ديسمبر 2016 08:06 م

شاركت البحرين، اليوم الخميس، في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة بشأن الاوضاع في سوريا.

ومثل البحرين في الاجتماع الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي.
وعقد الاجتماع بناء على طلب دولة الكويت لبحث التطورات المأساوية في مدينة حلب السورية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن البيان الختامي جدد ادانة النظام السوري لمواصلته العمليات العسكرية والقصف الجوي على المناطق السكنية والاستهداف الممنهج للمدنيين العزل في حلب وبقية انحاء سوريا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3