



نفى الدكتور هشام عطا مستشار وزير الصحة، صحة ما تردد عن بيع المستشفيات الحكومية، مؤكدا أنه غير مطروح بيع المستشفيات الحكومية لأى مستثمر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» تقديم الإعلامي جابر القرموطي المذاع على فضائية «العاصمة»، «مفيش حاجة اسمها بيع المستشفيات الحكومية، وأن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان عن الاستثمار في المستشفيات الحكومية يهدف لتطوير العمالة والأدوات وليس لبيع المستشفيات».

وتابع: «وزارة الصحة تهدف لتطوير المنظومة الصحية بتوفير كافة الأجهزة المطلوبة والأدوات وأن عملية التطوير تهدف لاستغلال المستشفيات غير المستغلة والبالغ عددها 522 مستشفى».