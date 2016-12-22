أفادت تقارير إيطالية، اليوم الخميس، أن رئيس نادي يوفنتوس، بيبي ماروتا، يبحث في الفترة الحالية ضم عدد من اللاعبين لتدعيم خط وسط الفريق.. وجاء على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين ثنائي ريال مدريد، الألماني توني كروسي والكولومبي خاميس رودريجيز، ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي، ولاعب برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وذكرت صحيفة “توتوسبورت” الرياضية أن ضم يوفنتوس للاعبين جدد يأتي عقب رحيل اللاعب المخضرم أندريا بيرلو للولايات المتحدة بالإضافة إلى الفرنسي بول بوجبا الذي انتقل الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة هي الأغلى في تاريخ اللعبة حتى الآن.

واضافت الجريدة أن ماروتا يأمل في التعاقد مع راكيتيتش الذي لا يمر بأفضل حالاته مع النادي الكتالوني، لاسيما في ظل صعوبة ضم كل من كروس أو فيراتي، بعد تجديد عقديهما مع فريقيهما مؤخرا، حيث أن كروس سيستمر مع الفريق الملكي حتى 2022 بينما يمتد تعاقد فيراتي مع النادي الفرنسي حتى 2020.

وعلى الرغم من تعاقد نادي يوفنتوس مع البوسني ميراليم بيانيتش في الصيف الماضي قادما من روما، إلا أنه لم يتمكن من سد الفراغ الذي خلفه رحيل بيرلو، بالإضافة إلى بحث إدارة النادي عن لاعب بمواصفات قيادية فضلا عن قيمته الفنية الكبيرة.